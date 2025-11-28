プロフィギュアスケーターの宇野昌磨が自身のInstagramを更新し、日常の行動パターンに関する疑問を投稿した。宇野は「Twitter開く→流し見てすぐ閉じる→2分後くらいにまた開くっていうのを繰り返してるんですけどこの現象に名前とかあったりします？」と問いかけ、日常的なSNSの使い方についての考察を共有した。この投稿には多くのファンから反響が寄せられ、「ツイッタートゥループ」といったユニークな名前が提案されたり、「