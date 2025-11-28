K−POPで豊富な活動歴を持つメンバーが集結した5人組ボーイズグループのEPIC TRAVELS（EPTS）が28日、都内でお披露目ライブを開催した。人気グループ「UP10TION（アップテンション）」の元メンバーや「SNUPER（スヌーパー）」の元メンバーなど、K−POPグループで活躍してきた5人で結成。それぞれ活動していたグループの活動休止や解散を経験したものの、サンホ（30）は「みんな踊るのと歌うのが好きで、もう1度ステージに立ちたい