ÃåÊª¤Ç¥¢¥ë¥È¥µ¥Ã¥¯¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë±é²Î²Î¼ê¡¦Â¿´ôÀîÉñ»Ò¡Ê56¡Ë¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¤Î¥¬¥ë¥í¥Á¤Ç¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼µ­Ç°¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ËèÇ¯¹±Îã¤ÎÃÂÀ¸Æü¥é¥¤¥Ö¡£¡Ö²¿²óÌÜ¤«¤ÏËº¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¬¥ë¥í¥Á¤Ïº£²ó¤Ç3²óÌÜ¡×¡£¿·½É¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯»×¤¤½Ð¿¼¤¤¾ì½ê¡£ÎÞ¤âÎ®¤·¤¿¤·¡¢´î¤ó¤À¾ì½ê¡×¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤Ï¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ð¥ó¥É¤ò·ëÀ®¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¿·½É¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¿¤Á¡£¡Ö±é²Î½é¤Î¿Í¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢Îý½¬¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æº£Æü¤¬¥Ç