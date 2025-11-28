このところ体がだるい、頭痛やめまいがする、お腹の調子が悪いなどの不調はないでしょうか?休んでもなかなか元気が出ないのは「寒暖差疲労」かもしれません。【関連記事】「なんとなく体がだるい…」今こそ気を付けたい！季節の変わり目に陥りやすい「寒暖差疲労」を乗り切るには寒暖差疲労は、寒暖差が7℃以上になると生じやすいとされています。代表的な症状は、倦怠感や疲れやすさ、頭痛などのようないわゆる“秋バテ”の状態