俳優のオダギリジョー（49）が28日、都内で行われた映画『兄を持ち運べるサイズに』初日舞台あいさつに登場。13歳の味元耀大にアドバイスを送った。【動画】オダギリジョー、13歳・味元耀大からイジられる？味元は2日間だけオダギリと撮影をともにしたと言う。その時の印象について「独特なオーラがあった」とあどけない様子で話し、オダギリは「イジられているのかな」と返し、会場の笑いを誘った。そんな味元は「尊敬して