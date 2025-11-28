俳優の満島ひかり（39）が28日、都内で行われた映画『兄を持ち運べるサイズに』初日舞台あいさつに登場。常にテレフォンカードを持ち歩いていることを明かした。【動画】満島ひかり、テレフォンカードを常に持ち歩いていることを明かすイベントでは作品名にちなみ、“常に持ち歩いているもの”を登壇者に聞いた。満島は「テレフォンカードと梅干し味の何か」と回答。公衆電話が好きだといい、「おもしろい公衆電話があると、家