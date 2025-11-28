石川県内の直売所とも連携し、加賀野菜や能登牛などを使った飲食店が、29日に金沢駅前の商業施設にオープンします。地産地消にこだわり激戦区に進出です。能登牛と能登豚を使った合いびき肉を鉄板で焼き上げ、できあがったのは、熱々のハンバーグ。金沢フォーラスにオープンするJA全農グループの「みのる食堂」は、直営の飲食店として全国50店舗目です。みのる食堂金沢フォーラス店・三木彩加店長「生産者と生活者がお互いを思い食