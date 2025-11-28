エイチ・アイ・エス（HIS）は、「HIS BLACK FRIDAY」を12月1日で終了する。現在も販売中の、東京発着海外ツアーの商品一例は、往路午前発・復路午後発のソウル3日間が24,800円から、スクート利用送迎付き台北3日間が29,800円から、直行便利用バンコク4日間が39,800円から、成田発・羽田着の大韓航空乗継便利用ハワイ5日間が79,800円から、リゾートフィー込のラスベガス5日間が119,800円から。いずれも燃油サーチャージ込みもしくは