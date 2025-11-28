2000年放送のドラマ「池袋ウエストゲートパーク」のキングこと安藤タカシ役で一躍注目を集めた俳優・窪塚洋介。肩の力が抜けた余裕たっぷりな振る舞いと圧倒的な存在感、そしていつまでも少年らしさを失わない笑顔で、瞬く間に若者たちのカリスマとなった彼の人気を決定づけたのが、行定勲監督＆宮藤官九郎脚本による2001年の初主演映画「ＧＯ」だ。 当時20代の窪塚洋介と柴咲コウが共演したラブストーリー(C)２００１「ＧＯ」製作