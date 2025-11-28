クラブの盛り上がりにつながるのであればと、率先してピッチ外の活動にも携わり、プロデューサーのごとく、チームメイトたちを巻き込んで企画を立てる。その姿から“ノボリP”の愛称で親しまれる男は、ピッチ上でも左SBとしていぶし銀のプレーを示し、今年３月には史上145人目となるJ1通算300試合も達成した。現在は左膝の手術で離脱中だが、紆余曲折を辿ってきた登里享平の歩みに改めて迫るインタビューである。（第２回／全３