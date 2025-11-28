プロ野球・巨人の阿部慎之助監督は28日、自由契約になることが発表されたオコエ瑠偉選手について、「さっき本人にも連絡して、頑張ってほしいとは伝えさせてもらった」などと語りました。「(オコエ選手からは）感謝の言葉ばかりでした」とした阿部監督。球団発表によりますと、オコエ選手と球団で来季に向けた話し合いを何度か行ったそうですが、海外球団を含めて他チームで出場機会を得た方が、オコエ選手のためになると、判断。