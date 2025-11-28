今月1日からの犯罪被害者月間に合わせ被害者支援について考えるイベントが開催され、途切れない支援の重要性が共有されました。登壇した清家政明さんは2011年に薬剤師だった娘の千鶴さんを同僚の男に殺害されました。清家さんは「ある日突然、犯罪被害者になるとどうすればいいか分からず頭の中が真っ白で自分の精神状態がどうなるかもわからない」などとしたうえで、相談に行った自治体の窓口がしっかりしていないときちんと声が