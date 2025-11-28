JR東日本などが2026年秋に開始する新たなコード決済サービス「teppay（テッペイ）」のネーミングが不評を買っている。一体なぜなのか。桜美林大学准教授の西山守さんは「セブン‐イレブンの『nanaco（ナナコ）』やジュースの『なっちゃん』など、人名風の名称で世間に浸透したものはいくらでもある。不評の理由は名付け以外の要素にある」という――。写真提供＝共同通信社コード決済サービス「teppay（テッペイ）」について記者会