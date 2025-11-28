１１月２８日、将棋の藤井聡太六冠がＪＲ姫路駅の一日駅長を務めました。制服に身を包み、ＪＲ姫路駅のホームで出発の合図を送るのは、将棋の藤井聡太六冠（２３）です。１１月１３日、将棋の竜王戦で５連覇を達成した藤井六冠。史上最年少で「永世竜王」となる資格を得ました。７番勝負で藤井六冠が４連勝したため、２８日・２９日に姫路市で行われる予定だった第５局は実施されませんが、市は「永世竜王」の資格獲得を祝