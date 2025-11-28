「ＢＯＡＴＢｏｙＣＵＰ」（２９日開幕、多摩川）原加央理（３８）＝埼玉・９９期・Ｂ１＝が近況好調機を引き当てた。「班では鶴本崇文（大阪）さんに“いいね”と言われたけど、自分の体感的に直線は普通かな」とまだ良さをつかみ取れていない様子だった。引き当てた５２号機は４節前に三浦洋次朗（愛知）がノーハンマーで優勝。３節前には高憧四季（大阪）が節間８勝で優出２着した実績を持つ。「ターンが気になったので、