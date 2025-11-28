フィギュアスケートのアイスショー「プリンスアイスワールド」の愛知公演（１２月１３日、１４日＝愛・地球博記念公園）を前に、出演者で五輪２大会連続出場の鈴木明子さんが取材に応じ、見どころを明かした。愛知で同アイスショーが開催されるのは２０１３年以来、１２年ぶりとなる。当時は現役選手として滑った鈴木さんは「前回は選手としての出演だったので、プロになりこうして愛知に戻って来ることができてとてもうれしく