石川県七尾市で28日朝、大型クレーン車が路肩に脱輪する事故があり、約7時間に渡って立ち往生しました。現場はすぐ脇をのと鉄道が走る県道で、列車に最大30分の遅れが出ました。道路からはみ出し、大きく傾いたクレーン車。事故があったのは、石川県七尾市松百町の県道で、28日朝6時過ぎ、和倉温泉方面に向かっていたクレーン車の男性運転手から通報がありました。男性にけがはありませんでした。 現場は、の