今オフに広島から戦力外通告を受けた中村健人外野手が２８日、東広島市内で選手会ゴルフに参加し、現役引退を表明した。今後は、テレビ業界への就職を目指す考えを明かした。慶大からトヨタ自動車を経て２２年ドラフト３位で入団した。大学時代からテレビ業界に興味があったという。「（社会人で）野球ができるか分からないとき、テレビ（番組）の制作をやりたいなと思っていた」。当初は現役続行を目指して今月１３日のトライ