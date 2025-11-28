◆男子プロゴルフツアーカシオワールドオープン第２日（２８日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ＝７３７５ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、２位で出たツアー未勝利の鈴木晃祐（ロピア）が１イーグル、６バーディー、１ボギーで連日の６５をマークし、通算１４アンダーの単独首位に浮上した。トップで出た砂川公佑（オークラ輸送機）は６８で回り１２アンダーの２位に後退。優勝なら無条件で賞金王が決まる金子駆大（