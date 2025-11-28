◇第１８回京都南山城ボーイズ１年生大会（１１月２２〜２４日・伊賀上野運動公園野球場ほか）◆中学１年生の部・準々決勝忠岡ボーイズ４−２伊勢志摩ボーイズ１０人で接戦を制した忠岡が４強進出した。２点を追う２回２死一、三塁。１番・齋藤が左中間を破る２点二塁打で同点とし「自分のバットで（点を）取り返し、チームに余裕ができた」と、うなずいた。５回１死二塁では雪本主将が勝ち越し二塁打。さらに６回１死一、二塁