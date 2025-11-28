◇第１１回泉州阪堺大会（１１月２２、２３日・高師浜野球場ほか） ◆中学生の部・決勝住吉ボーイズ１３−１泉州阪堺ボーイズＡ圧巻のコールド勝ちで、頂点に立った。住吉の猛攻は、大西の一振りから始まった。２点リードの５回無死一塁から、左前打で好機を拡大。無死満塁となり、５番・野村が「準決勝は打てなかったから、決勝は絶対に打ちたかった」と２点打を放った。その後も代打・朝山の適時打や山下主将、方城、大西、