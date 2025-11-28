お邪魔したのは、名古屋市中村区の海苔専門店「荒木海苔店」。店に入ってすぐのところに、気になるパッケージデザインが… 【写真を見る】のり1枚あたりの価格は5年前の2.5倍に 価格上昇による“海苔離れ”に専門店は…｢辛くてさみしい限り｣ “派手パッケージ”で注目を！海水温上昇などの影響で生産量減少 名古屋 （荒木海苔店・荒木隆史社長）「弊社で提供している『のり子さんシリーズ』。海苔を簡単に手に