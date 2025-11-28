◇第１６回兵庫１年生大会（１１月２２日・明石ボーイズ専用岩岡グラウンド） ◆中学１年生の部・決勝播磨ボーイズ６−４甲子園ボーイズ逆転Ｖに喜びを爆発させた。播磨ナインは人さし指を突き上げ、何度も跳びはねた。興奮冷めやらぬ様子の園田主将は「全員野球で勝てた。最高！」と声を弾ませた。チーム力で勝った。２点差に迫った５回２死二塁、先制打を放っていた４番・難波が中前適時打。「打席に入る前から打つ気だっ