三重県は28日、コンビニで万引きした疑いで逮捕された県職員を懲戒免職としました。三重県志摩建設事務所の主査・川村和彦容疑者(42)は、ことし8月、伊勢市のコンビニで漫画のキャラクターのフィギュアあわせて4個を盗んだ疑いで逮捕され、28日付で懲戒免職されました。県の聞き取りに「ストレスで魔が差した」と話しているということです。県によりますと、川村容疑者は2015年にも松阪市のコンビニで雑誌を盗んだと