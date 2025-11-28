テレビ朝日の本間智恵アナウンサーが２８日に自身のＳＮＳを更新し、衣装ショットを公開した。本間アナはインスタグラムに「金曜の午後ニュースを担当しました。来週も１３：４５〜です。」とフォロワーに報告すると、淡いグレーのニットトップスに同じくグレーのパンツを合わせたコーデを披露した。この投稿にフォロワーからは「かわいい」「スタイルが良くてめちゃくちゃ素敵」「お美しい」などの声が寄せられている。