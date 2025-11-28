ホンダの技術力を実感するエンジンホンダ・シビック・タイプRが自然吸気エンジンでなくなってしばらく経つが、オーバースクエアなシリンダーを持つFL5型の2.0L 4気筒VTECターボは、並外れた能力を宿す。パワフルでバランスに優れ、軽々と吹け上がる。【画像】FF＋MTの傑作ホットハッチシビック・タイプR ｘ フォーカス STベースモデルも全125枚42.7kg-mと最大トルクは太いが、回転上昇とともにスリリングさも高まる。ドラマ