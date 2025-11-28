【新華社北京11月28日】中国外交部の報道官は28日、王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・中央外事工作委員会弁公室主任がロシアのショイグ安全保障会議書記の招きに応じ、12月1〜2日に同国を訪問し、第20回中ロ戦略安全保障協議を行うと発表した。