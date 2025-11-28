あす11月29日の「いい肉の日」に向けて、愛知県大府市の焼き肉店「三代目 下村牛」の精肉コーナーで行われた太っ腹イベント。きょうは開店前から列ができていました。 【写真を見る】参加費5000円で1枚1100円の黒毛和牛ステーキ詰め放題 11月29日“いい肉の日”も開催 愛知･大府市の焼き肉店 参加者が夢中で袋に詰めているのは、地元で育てられた黒毛和牛のステーキ肉。制限時間1分で、どれだけ多く袋に