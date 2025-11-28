巨人は28日、オコエ瑠偉外野手(28)を双方合意の上で、11月末に提出する全保留者選手名簿から外し自由契約にすると発表した。発表を受け、阿部慎之助監督がコメントした。「本人と球団で話し合いをされたみたいなので、さっき本人とも連絡して、頑張ってほしいとはお伝えさせてもらいました」とした上で「新しいところで、“決まったら連絡くれ”というのは、僕からもしっかり伝えられましたし、とにかく頑張ってほしいというの