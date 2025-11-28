お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が27日放送のBS朝日「ケンコバのほろ酔いビジホ泊全国版」（木曜後10・30）に出演。かつての苦い思い出を明かす場面があった。この日は東京・亀戸のビジネスホテルに宿泊し、近くにある居酒屋で夕食を楽しんだ。そこで超破格の100円のカレー鍋が登場し、ケンコバは「えーっ！めっちゃ（具が）入ってますやん」「想像を超えてきたやん。3人前ぐらいあるやん」と感激した。鍋には油揚