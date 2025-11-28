インフルエンザの流行が拡大し、静岡県は28日、「警報レベル」に達したと発表しました。2009年や2024年と並び、過去最も早い警報入りだということです。県によりますと、インフルエンザの感染者数は、先々週は1医療機関あたり27.76人でしたが、先週は41.26人となり、‟警報の基準値”である30人以上に達したため、県は28日、「警報レベル」になったと発表しました。「警報レベル」になるのは、記録が残る2002年以降、2009年や