高知県は11月28日、今年県内で3人目となる「はしか」の感染を確認したと発表し、注意を呼びかけています。県によりますと、「はしか」の感染が確認されたのは、高知市の40代の医療従事者の男性です。男性は今年の県内1例目として「はしか」の感染が確認された香美市の30代の男性が最初に入院した中央東福祉保健所管内の医療機関に勤務していますが、この男性との直接の接触はなかったということです。医療従事者の男性は、11月22日