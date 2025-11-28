２８日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１２０円４３銭（０・２８％）高の４万２９８８円５０銭だった。３日連続で最高値を更新した。３３３銘柄のうち約６割にあたる２０７銘柄が上昇した。前日の米株式市場が感謝祭のため休場で、大きな取引材料はなかったものの、企業の中間配当の支払いが始まったことなどを受けて幅広い銘柄が買われた。東証プライム銘柄の約７割が値上がり