クリスマスを前に、サンタクロースが北欧フィンランドから飛行機に乗って日本にやってきました。タラップの上で手を振るひげをたっぷりたくわえたサンタクロース。きょう午後、北欧フィンランドからトナカイが引く「そり」ではなく、飛行機に乗って日本に到着しました。サンタクロース「Merry Christmas」サンタクロースはさっそく、子どもたちと握手や写真撮影するなどしてふれあいました。サンタクロースはこのあと日本各地