自民党裏金事件を受け昨年の衆院選で非公認となった候補8人のうち4人の選挙区支部が、党本部などに2千万円を支出していたことが28日、政治資金収支報告書で分かった。党本部が支給した2千万円と同額で、事実上の返金とみられる。