オリックスの新入団発表記者会見で抱負を語る藤川敦也投手＝28日、大阪市オリックスが28日、大阪市内のホテルで育成を含む10選手の新入団発表記者会見を行い、ドラフト1位の藤川敦也投手は「日本球界の顔と言ってもらえるような投手になりたい」と大きな目標を口にした。2位森陽樹投手は「この世代で自分が一番活躍できるように頑張る」、3位佐藤龍月投手は「1年目に1軍で初勝利ができれば」と力強かった。【ドラフト】1位