阪神は２８日、来季の選手会役員を発表した。今季まで役員だった村上頌樹投手が、新選手会長に就任。副会長は再任となる湯浅京己投手と、新任の栄枝裕貴捕手が務める。役員には新たに、森下翔太外野手と石井大智投手が名を連ねた。村上は２３日に甲子園球場で行われた「ファン感謝デー２０２５」で、就任発表に先立って新会長として“初仕事”。「選手会長になりました村上です。今シーズンも熱い応援ありがとうございます。来