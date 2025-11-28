ＤｅＮＡの林琢真内野手が２８日、横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１２００万増の３１００万円でサインした。（金額は推定）今季はキャリアハイとなる９５試合に出場し、打率・２４４を記録。プロ初本塁打を放つなど、２本塁打、２０打点。１１盗塁といずれもキャリアハイの数字を残した。球団からは「１軍にきてからよく戦ってくれた」と労われた上で、「レギュラーとして、レギュラーをつかんで勝ちに貢献して