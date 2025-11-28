28日も県内では、民家や高齢者施設の付近などでクマの目撃情報が相次いでいます。警察から28日に発表されている午後6時現在の目撃情報です。（※以下、発表順）◆三条市・27日午後11時40分頃、三条市荻堀の国道289号上・道路を横切って東方向に逃げる体長約1メートルのクマ1頭を目撃・民家から約50メートル◆長岡市・28日午前6時25分頃、長岡市西川口・体長約1.5メートルのクマ1頭を目撃・民家から約60メー