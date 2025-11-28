LOSTAGEのドキュメンタリー映画『A DOCUMENTARY FILM OF LOSTAGE -ひかりのまち、わたしたちの-』が、2026年1月2日よりテアトル新宿ほかで全国公開されることが決定。あわせてキービジュアルと予告編、場面写真が公開された。 参考：名曲を本人とロックレジェンドが奏でる『チャック・ベリー』ドキュメンタリー予告編公開 LOSTAGEは、五味岳久、五味拓人、岩城智和からなる、スリーピӦ