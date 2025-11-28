倉敷市は、市内にある就労継続支援B型事業所「コーチ共同作業所」について、来月（12月）31日付で指定を取り消すと発表しました。 市によりますとコーチ共同作業所は、おととし（2023年）12月1日から今年5月21日までに、5人の利用者に対して障害福祉サービスを提供していないにもかかわらず、給付費を市に不正に請求し、受領したなどということです。