＜JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ2日目◇28日◇宮崎カントリークラブ(宮崎県)◇6543ヤード・パー72＞9月のメジャー「ソニー 日本女子プロ選手権」で念願の初優勝を手にした金澤志奈が5バーディ・1ボギーの「68」で回り、27位から8位に上がってきた。7月に30歳となったプロ9年目は、独特な芝目の強さで選手を苦しめる高麗グリーンの攻略をスコアアップの要因に挙げた。【写真】ペアマッチで優勝を果たした志奈＆遼「