日本ハムの宮西尚生投手が28日、北海道北広島市の球団事務所で契約交渉し、現状維持の年俸6500万円で更改した。9月に史上4人目の900試合登板を果たすなど31試合に登板したが、クライマックスシリーズ（CS）には出場できなかった。来年6月に41歳。引き際を考えながら近年はシーズンに臨んでいるという。斎藤友貴哉投手は今季の倍額以上の5500万円でサイン。剛速球を武器に終盤は抑えを務めるなど47試合で防御率1.35と活躍した