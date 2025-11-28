中小企業の価格転嫁状況中小企業庁が28日公表した価格転嫁の状況に関する9月時点の調査結果によると、中小企業がコスト上昇分を価格に反映できた割合を表す「価格転嫁率」は53.5％だった。前回3月調査の52.4％から小幅に伸び、2021年9月の調査開始以来、最も高かった。ただ全く転嫁できなかった企業の割合は、ほぼ横ばいで、二極化が課題となっている。今回の調査では、都道府県別の転嫁率を初公表した。発注企業の所在地ごと