歌手の藤あや子さんが自身のXに、保護猫「じゃこ天」の変化を投稿しています。 【写真を見る】【 ねこ 】藤あや子さんの保護猫「じゃこ天」3か月で「もうベテラン家猫感」クッション独占でドヤ顔藤さんが投稿した写真では、濃紺の大きな丸いクッションに乗って横に寝そべる「じゃこ天」が、こちらに「何か？」というような堂々とした表情を向けています。 藤さんは「ついこの前までお外の世界しか知らなかったのに」「