中国では、かつて断崖絶壁を登り、“命懸け”で通学する子どもたちがいました。しかし、「雲の上のスクールバス」と呼ばれる乗り物で登校風景が一変しました。その乗り物、一体何だったのでしょうか。【写真を見る】断崖絶壁を登る“命懸け”の通学路…「雲の上のスクールバス」で一変 教育環境も大きく改善中国険しく切り立った崖を一列によじ登る子どもたち。大人でも大変な急斜面を命綱なしで登っていきます。この危険な