歌手の浜崎あゆみさんが28日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、29日に開催予定だったアジアツアーの上海公演が急きょ中止になったことを発表しました。浜崎さんは「上海公演に関しまして、非常に苦しいお知らせをしなければならない事をお許し下さい。私達は、これまでの公演と同じように日本と中国のクルー総勢200名で協力し合い、五日間かけて上海のステージを本日組み終えましたが、午前に急遽公演中止の要請を受