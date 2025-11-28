プロ野球・阪神は28日、来季の選手会役員について発表しました。2024年度から2年間にわたって中野拓夢選手が選手会長をつとめていましたが、来季は村上頌樹投手が就任。村上投手は5年目を迎えた今季、26試合に先発登板し14勝4敗、防御率2.10をマーク。最多勝、最高勝率、最多奪三振の投手三冠を獲得したエース右腕が、6年目を迎えチームをまとめます。さらに、選手会副会長には湯浅京己投手と榮枝裕貴選手が就任。役員には石井大智