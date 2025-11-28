総務省は２８日、２０２４年分の政治資金収支報告書（総務相所管の中央分）を発表した。政治資金パーティーによる収入総額は４６億２４００万円で、前年から４６・７％減少していた。自民党派閥の政治資金問題を受け、パーティーの開催が大きく減ったことが影響した。パーティー収入は政治資金規正法の規制対象となった１９９３年以降で見ると、同年に次いで２番目に少なかった。ピークの２００４年（１４３億円）と比較すると