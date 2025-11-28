全国で相次ぐクマ被害。クマと遭遇した人が、その恐怖を語りました。また、静岡県内での目撃情報も過去最多を記録。県警は市街地にマが出たことを想定した訓練を行いました。26日、岩手･釜石市でカメラが捉えたのは1頭のクマ。木の上に居座っています。花火で追い払おうとしますが、なかなか降りて来ません。クマは釜石駅にほど近い市内中心部に現れたのです。（近所の人）「びっくりしました、本当に。まさかここに出るなんて思わ